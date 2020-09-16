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С Месси, Коутиньо и Гризманном: Барселона объявила состав на товарищеский матч

Испания
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Интересная формация

С Месси, Коутиньо и Гризманном: Барселона объявила состав на товарищеский матч
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Каталонская "Барселона" сегодня проведет товарищеский матч против "Жироны". Рональд Куман объявил стартовый состав.

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Голландский менеджер решил играть по схеме 4-2-3-1, где Гризманн будет центральным форвардом, а Месси сыграет на позиции "десятки". Также свой шанс получит Коуитньо.

Нето - Роберто, Араухо, Пике, Альба - Бускетс, де Йонг - Тринкао, Месси, Коутиньо - Гризманн

Начало сегодняшнего матча в 20:00.

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В статье: Лионель Месси Антуан Гризманн Барселона Филиппе Коутиньо Жирона Рональд Араухо Франсишку Тринкан
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