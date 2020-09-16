Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С Месси, Коутиньо и Гризманном: Барселона объявила состав на товарищеский матч
Интересная формация
Каталонская "Барселона" сегодня проведет товарищеский матч против "Жироны". Рональд Куман объявил стартовый состав.
Голландский менеджер решил играть по схеме 4-2-3-1, где Гризманн будет центральным форвардом, а Месси сыграет на позиции "десятки". Также свой шанс получит Коуитньо.
Нето - Роберто, Араухо, Пике, Альба - Бускетс, де Йонг - Тринкао, Месси, Коутиньо - Гризманн
#Culers, your starting XI for #BarçaGirona! pic.twitter.com/0de0SSdMSn— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2020
Начало сегодняшнего матча в 20:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...