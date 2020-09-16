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Куман: Месси, Гризманн и Коутиньо могут сыграть в атаке где угодно

Испания
(3 голосов)

И могут выйти на новый уровень при новом тренере

Куман: Месси, Гризманн и Коутиньо могут сыграть в атаке где угодно
UA-Футбол
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Нидерландский наставник "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал победу над "Жироной".

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"Атака? Месси, Гризманн и Коутиньо могут сыграть где угодно в атаке, что очень хорошо для команды. Будущее нашего клуба гарантируется хорошими, молодыми игроками.

Суарес? Сегодня утром я общался с ним о его будущем. Нужно дождаться - останется он или нет. Если останется, то будет частью нашей команды", - заявил Куман.

Ранее сообщалось, что Куман не видит Луиса Суареса в "Барселоне".

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В статье: Лионель Месси Луис Суарес Рональд Куман Антуан Гризманн Барселона Филиппе Коутиньо
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Комментарии (1)
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Kiticat (Lviv)
16.09.2020 в 23:07
Кроме Ливерпуля забыл сказать!!!
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