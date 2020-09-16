Куман: Месси, Гризманн и Коутиньо могут сыграть в атаке где угодно

Нидерландский наставник "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал победу над "Жироной".

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"Атака? Месси, Гризманн и Коутиньо могут сыграть где угодно в атаке, что очень хорошо для команды. Будущее нашего клуба гарантируется хорошими, молодыми игроками.

Суарес? Сегодня утром я общался с ним о его будущем. Нужно дождаться - останется он или нет. Если останется, то будет частью нашей команды", - заявил Куман.