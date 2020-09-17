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Куман: Будущее Суареса в Барселоне? Наш клуб уважает контракты
Рональд объяснился
Наставник каталонской "Барселоны" Рональд Куман высказался о возможном уходе форварда Луиса Суареса. Цитирует голландца испанское издание Marca со ссылкой на TV3.
"Будущее Луиса? Мы уважаем контракты. Ранее я уже отмечал, что если он останется, то будет таким же футболистом команды, как и остальные исполнители".
Напомним, ранее сообщалось, что уругвайский нападающий близок к тому, чтобы покинуть испанский гранд. Главные претенденты на Суареса – туринский "Ювентус" и мадридский "Атлетико".
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Источник:Marca
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