Куман: Будущее Суареса в Барселоне? Наш клуб уважает контракты

Наставник каталонской "Барселоны" Рональд Куман высказался о возможном уходе форварда Луиса Суареса. Цитирует голландца испанское издание Marca со ссылкой на TV3.

"Будущее Луиса? Мы уважаем контракты. Ранее я уже отмечал, что если он останется, то будет таким же футболистом команды, как и остальные исполнители".

Напомним, ранее сообщалось, что уругвайский нападающий близок к тому, чтобы покинуть испанский гранд. Главные претенденты на Суареса – туринский "Ювентус" и мадридский "Атлетико".