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Тень Сетьена все еще в Каталонии – Куман пока не может находиться на скамейке Барселоны

Испания
(1 голосов)

И в чем проблема?

Тень Сетьена все еще в Каталонии – Куман пока не может находиться на скамейке Барселоны
Новина українською

Новый главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман пока не может находиться на скамейке запасных команды во время официальных матчей испанского клуба.

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По информации издания COPE, Королевская испанская федерация футбола пока не может допустить Кумана к участию в официальных поединках и выдать ему разрешение на управление командой, ведь "сине-гранатовые" все еще не договорились с экс-тренером команды Кике Сетьеном об условиях расторжения контракта.

Как сообщает источник, специалист желает получить компенсацию за преждевременный разрыв трудового договора. Первый матч "сине-гранатовых" в Ла Лиге с "Вильярреалом" состоится в конце сентября.

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В статье: Рональд Куман Барселона Кике Сетьен
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Источник:
COPE

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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
17.09.2020 в 12:35
Компенсация ))??? Шикарно , он как Блохин , чувствует в себе силы и знает как надо было ))).
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+2
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
17.09.2020 в 12:28
Давай Кікавидої каталонську коровку до останньої краплі
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+3
0


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