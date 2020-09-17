Тень Сетьена все еще в Каталонии – Куман пока не может находиться на скамейке Барселоны

Новый главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман пока не может находиться на скамейке запасных команды во время официальных матчей испанского клуба.

По информации издания COPE, Королевская испанская федерация футбола пока не может допустить Кумана к участию в официальных поединках и выдать ему разрешение на управление командой, ведь "сине-гранатовые" все еще не договорились с экс-тренером команды Кике Сетьеном об условиях расторжения контракта.

Как сообщает источник, специалист желает получить компенсацию за преждевременный разрыв трудового договора. Первый матч "сине-гранатовых" в Ла Лиге с "Вильярреалом" состоится в конце сентября.