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Бэйл прилетит в Лондон для подписания контракта с Тоттенхэмом

Испания
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Гарет сменит клубную прописку

Бэйл прилетит в Лондон для подписания контракта с Тоттенхэмом
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Мадридский "Реал" и "Тоттенхэм" согласовали условия перехода полузащитника Гарета Бэйла на правах аренды. 18 сентября игрок отправится в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт со "шпорами". 31-летний валлиец проведёт в "Тоттенхэме" сезон-2020/2021, сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере".

Гарет выступал за "шпор" с 2007 по 2013 год. Игрок провёл 203 матча, забил 56 мячей и отдал 58 результативных передач. Полузащитник перешёл в стан "сливочных" в 2013 году из "Тоттенхэма". Сумма трансфера валлийца составила € 101 млн. Бэйл провёл за "Реал" 251 матч, забил 105 мячей и отдал 68 результативных передач.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон)
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