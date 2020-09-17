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В поисках игрового времени. Лука Йович близок к уходу из Реала
Речь идет об аренде
Несколько недель назад была информация, что Лука Йович получит новый шанс в "Реале". Однако теперь ситуация изменилась.
По данным AS, сербский форвард хотел бы сменить обстановку. Ему не нравится тот факт, что он долгое время проводит на скамейке запасных. Он не верит, что выиграет конкуренцию у Бензема.
Вероятно, что Йович отправится в аренду, однако пока неизвестно - в какой именно клуб. В случае ухода серба, игровое время получит Борха Майораль, который и станет дублером Бензема.
Год назад "Реал" заплатил за Йовича 60 миллионов. В первом сезоне в Мадриде форвард провел на поле лишь 806 минут, совершив за это время четыре результативных действия (2+2).