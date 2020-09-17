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В поисках игрового времени. Лука Йович близок к уходу из Реала

Испания
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Речь идет об аренде

В поисках игрового времени. Лука Йович близок к уходу из Реала
UA-Футбол
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Несколько недель назад была информация, что Лука Йович получит новый шанс в "Реале". Однако теперь ситуация изменилась.

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По данным AS, сербский форвард хотел бы сменить обстановку. Ему не нравится тот факт, что он долгое время проводит на скамейке запасных. Он не верит, что выиграет конкуренцию у Бензема.

Вероятно, что Йович отправится в аренду, однако пока неизвестно - в какой именно клуб. В случае ухода серба, игровое время получит Борха Майораль, который и станет дублером Бензема.

Год назад "Реал" заплатил за Йовича 60 миллионов. В первом сезоне в Мадриде форвард провел на поле лишь 806 минут, совершив за это время четыре результативных действия (2+2).

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В статье: Реал (Мадрид) Лука Йович
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