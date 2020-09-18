Почеттино: Барселона ко мне не обращалась. Реал? Возглавить мадридцев – моя мечта

Экс-тренер "Тоттенхэма" и "Эспаньола" Маурисио Почеттино рассказал о том, какие предложения о работе ему поступали. Цитирует аргентинца Marca и Goal.com.

"ПСЖ", "Ювентус", "Интер"? Никто ничего не предлагал. Ко мне обращались из "Бенфики" и "Монако". Нет смысла увиливать. Предложений от "Барселоны" также не было. К тому же, я не видел себя под началом Бартомеу".