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Почеттино: Барселона ко мне не обращалась. Реал? Возглавить мадридцев – моя мечта

Испания
(2 голосов)

Маурисио вышел на связь

Почеттино: Барселона ко мне не обращалась. Реал? Возглавить мадридцев – моя мечта
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Экс-тренер "Тоттенхэма" и "Эспаньола" Маурисио Почеттино рассказал о том, какие предложения о работе ему поступали. Цитирует аргентинца Marca и Goal.com.

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"ПСЖ", "Ювентус", "Интер"? Никто ничего не предлагал. Ко мне обращались из "Бенфики" и "Монако". Нет смысла увиливать. Предложений от "Барселоны" также не было. К тому же, я не видел себя под началом Бартомеу".

"Реал"? Не знаю, возглавлю ли я когда-нибудь мадридцев, но это моя мечта. Это один из лучших клубов мира, если не лучший. В этом аспекте я ни от кого не отличаюсь – "Реал" находится в каждом списке мечты".

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В статье: Барселона Маурисио Почеттино Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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