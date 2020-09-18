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Барселона собрала нужное количество подписей для вотума недоверия Бартомеу

Испания
(1 голосов)

Отставка близко?

Барселона собрала нужное количество подписей для вотума недоверия Бартомеу
UA-Футбол
Новина українською

В ближайшее время президенту "Барселоны" Хосепу Бартомеу могут вынести вотум недоверия.

По инициативе Жорди Фарре было собрано нужное количество подписей - 20 тысяч. Более того, они даже превысили норму на 687.

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В ближайшее время начнется проверка всех подписей на соответствие критериев. Если же все будет соответствовать правилам, то будет выдвинут вотум недоверия.

Напомним, что Бартомеу за последнее время встрял в большое количество скандалов. Последней каплей для многих стал возможный уход Лео Месси.

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В статье: Барселона Хосеп Мария Бартомеу
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
18.09.2020 в 18:43
А Дариан подписал?
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+1
0
Algrab (Костопiль)
18.09.2020 в 18:57
Ответить
0
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