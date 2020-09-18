Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона собрала нужное количество подписей для вотума недоверия Бартомеу
Отставка близко?
В ближайшее время президенту "Барселоны" Хосепу Бартомеу могут вынести вотум недоверия.
По инициативе Жорди Фарре было собрано нужное количество подписей - 20 тысяч. Более того, они даже превысили норму на 687.
Читайте такжеНи слова о Бартомеу. Пресс-служба Барселоны опубликовала лишь одну цитату из интервью Месси
В ближайшее время начнется проверка всех подписей на соответствие критериев. Если же все будет соответствовать правилам, то будет выдвинут вотум недоверия.
Напомним, что Бартомеу за последнее время встрял в большое количество скандалов. Последней каплей для многих стал возможный уход Лео Месси.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Инспектор ( )
18.09.2020 в 18:43
Ответить
+1
0
Algrab (Костопiль)
18.09.2020 в 18:57
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...