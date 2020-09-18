Барселона собрала нужное количество подписей для вотума недоверия Бартомеу

В ближайшее время президенту "Барселоны" Хосепу Бартомеу могут вынести вотум недоверия.

По инициативе Жорди Фарре было собрано нужное количество подписей - 20 тысяч. Более того, они даже превысили норму на 687.

В ближайшее время начнется проверка всех подписей на соответствие критериев. Если же все будет соответствовать правилам, то будет выдвинут вотум недоверия.

Напомним, что Бартомеу за последнее время встрял в большое количество скандалов. Последней каплей для многих стал возможный уход Лео Месси.