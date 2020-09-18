  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Марко Асенсио будет играть в Реале под номером Бэйла
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марко Асенсио будет играть в Реале под номером Бэйла

Испания
(1 голосов)

Быстро воспользовался моментом

Марко Асенсио будет играть в Реале под номером Бэйла
UA-Футбол
Новина українською

Уже в ближайшие дни (а может и часы) Гарет Бэйл станет игроком "Тоттенхэма". Вместе с ним в Лондон отправится Серхио Регилон.

Читайте такжеБэйл прилетит в Лондон для подписания контракта с Тоттенхэмом

Их трансферы освобождает игровые номера, и этим уже воспользовались Марко Асенсио и Винисиус Жуниор. Испанец теперь будет играть под 11-м номером, который принадлежал Бэйлу, а бразилец взял 20-й по наследству от Марко.

Отметим, что с новым номерами игроки смогут дебютировать уже на этих выходных. Мадридцы сыграют против "Реал Сосьедад".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Марко Асенсио Винисиус Жуниор Серхио Регилон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...