Марко Асенсио будет играть в Реале под номером Бэйла

Уже в ближайшие дни (а может и часы) Гарет Бэйл станет игроком "Тоттенхэма". Вместе с ним в Лондон отправится Серхио Регилон.

Их трансферы освобождает игровые номера, и этим уже воспользовались Марко Асенсио и Винисиус Жуниор. Испанец теперь будет играть под 11-м номером, который принадлежал Бэйлу, а бразилец взял 20-й по наследству от Марко.

Asensio and Vinicius change squad numbers after Bale exit



...and Vini changes shirt name too#RealMadrid #LaLigaSantanderhttps://t.co/LPXei1wlEq