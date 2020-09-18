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Марко Асенсио будет играть в Реале под номером Бэйла
Быстро воспользовался моментом
Уже в ближайшие дни (а может и часы) Гарет Бэйл станет игроком "Тоттенхэма". Вместе с ним в Лондон отправится Серхио Регилон.
Их трансферы освобождает игровые номера, и этим уже воспользовались Марко Асенсио и Винисиус Жуниор. Испанец теперь будет играть под 11-м номером, который принадлежал Бэйлу, а бразилец взял 20-й по наследству от Марко.
Asensio and Vinicius change squad numbers after Bale exit— AS English (@English_AS) September 18, 2020
...and Vini changes shirt name too#RealMadrid #LaLigaSantanderhttps://t.co/LPXei1wlEq
Отметим, что с новым номерами игроки смогут дебютировать уже на этих выходных. Мадридцы сыграют против "Реал Сосьедад".