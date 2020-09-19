Лунин будет играть в Реале под любимым номером Куртуа

"Реал" огласил список номеров, под которыми игроки королевского клуба будут выступать в новом сезоне.

По информации AS, Андрей Лунин будет выступать в клубе под 13-м номером. Это любимый номер конкурента украинца Тибо Куртуа, который перед началом сезона решил впервые в своей клубной карьере взять себе первый номер. Ранее бельгиец выступал под 13-м в "Атлетико", "Челси", а также в прошлом сезоне за "Реал".

Ранее сообщалось, что Лунин отыграл тайм за "Реал" в контрольном матче с "Хетафе".