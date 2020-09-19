Испания
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Лунин будет играть в Реале под любимым номером Куртуа
Украинец взял себе 13-й номер
"Реал" огласил список номеров, под которыми игроки королевского клуба будут выступать в новом сезоне.
По информации AS, Андрей Лунин будет выступать в клубе под 13-м номером. Это любимый номер конкурента украинца Тибо Куртуа, который перед началом сезона решил впервые в своей клубной карьере взять себе первый номер. Ранее бельгиец выступал под 13-м в "Атлетико", "Челси", а также в прошлом сезоне за "Реал".
Ранее сообщалось, что Лунин отыграл тайм за "Реал" в контрольном матче с "Хетафе".
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Инспектор ( )
19.09.2020 в 09:16
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