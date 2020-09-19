Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави Мартинес согласовал контракт с Атлетиком
Баск близок к возвращению на "Сан-Мамес"
Полузащитник "Баварии" Хави Мартинес близок к возвращению в "Атлетик".
По информации Marca, баскский клуб договорился с 32-летним разрушителем о контракте на два года с опцией продления еще на 12 месяцев.
"Бавария" первоначально требовала за своего игрока 10 миллионов евро, однако готова понизить требования с учетом того, что их соглашение с Мартинесом истекает в 2021 году.
Хави Мартинес выступал за "Атлетик" с 2006 по 2012 год, после чего перебрался в "Баварию".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...