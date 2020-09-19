Хави Мартинес согласовал контракт с Атлетиком

Полузащитник "Баварии" Хави Мартинес близок к возвращению в "Атлетик".

По информации Marca, баскский клуб договорился с 32-летним разрушителем о контракте на два года с опцией продления еще на 12 месяцев.

"Бавария" первоначально требовала за своего игрока 10 миллионов евро, однако готова понизить требования с учетом того, что их соглашение с Мартинесом истекает в 2021 году.

Хави Мартинес выступал за "Атлетик" с 2006 по 2012 год, после чего перебрался в "Баварию".