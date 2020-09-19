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Куман сообщил Рики Пучу, что не рассчитывает на него в этом сезоне

Испания
(1 голосов)

Наставник указал хавбеку на дверь

Куман сообщил Рики Пучу, что не рассчитывает на него в этом сезоне
Новина українською

Новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман не рассчитывает на молодого выпускника Ла Масии Рики Пуча.

По информации RAC1, нидерландский наставник уже оповестил 21-летнего хавбека о том, что игрок не входит в его планы.

Куман считает, что центр поля каталонцев и без того перенасыщен, поэтому Пуч в ближайшее время отправится в аренду. В то же время свой шанс в первой команде получит Карлос Аленья, который впечатлил наставника во время предсезонки своей трудовой этикой.

В прошлом сезоне Ла Лиги Пуч провёл 11 поединков.

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В статье: Рональд Куман Барселона Рики Пуч
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Комментарии (7)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
19.09.2020 в 17:35
Карлік в команді має бути тільки один
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.09.2020 в 16:55
трудовая этика - этапять!)))))
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
19.09.2020 в 16:46
Алень продавил Аленью в состав ФКБ. И что, кто-то ещё будет отрицать что он в одной упряжке с Бармалеем?)))
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
19.09.2020 в 16:34
Меська выдавливает взятку у Пуча: хочешь играть у Квмана, плати мне
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+1
-2
kalan-86 (Анкара)
19.09.2020 в 16:04
Зато получит свой шанс тот, кто отметился трудовой этикой...то есть нужно много работать , а игровые качества то такое.
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+3
0
йоперний театр (Наш футбол)
19.09.2020 в 15:52
Он че, обкурился? Идиот.
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+3
-1
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hardcorepwnz (Украина)
19.09.2020 в 15:45
Единственный игрок, который бегал и старался в посткарантинных играх Барселоны в Ла Лиге. Верной дорогой идете, товарищи
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+6
-1


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