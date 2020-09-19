Куман сообщил Рики Пучу, что не рассчитывает на него в этом сезоне

Новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман не рассчитывает на молодого выпускника Ла Масии Рики Пуча.

По информации RAC1, нидерландский наставник уже оповестил 21-летнего хавбека о том, что игрок не входит в его планы.

Куман считает, что центр поля каталонцев и без того перенасыщен, поэтому Пуч в ближайшее время отправится в аренду. В то же время свой шанс в первой команде получит Карлос Аленья, который впечатлил наставника во время предсезонки своей трудовой этикой.

В прошлом сезоне Ла Лиги Пуч провёл 11 поединков.