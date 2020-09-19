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Куман сообщил Рики Пучу, что не рассчитывает на него в этом сезоне
Наставник указал хавбеку на дверь
Новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман не рассчитывает на молодого выпускника Ла Масии Рики Пуча.
По информации RAC1, нидерландский наставник уже оповестил 21-летнего хавбека о том, что игрок не входит в его планы.
Куман считает, что центр поля каталонцев и без того перенасыщен, поэтому Пуч в ближайшее время отправится в аренду. В то же время свой шанс в первой команде получит Карлос Аленья, который впечатлил наставника во время предсезонки своей трудовой этикой.
В прошлом сезоне Ла Лиги Пуч провёл 11 поединков.