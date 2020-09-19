  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал Сосьедад - Реал. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Сосьедад - Реал. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Реал - Сосьедад Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.09.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Реал Сосьедад - Реал. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" еще отдыхает, а вот "Реал" начинает защиту титула чемпиона страны матчем на "Аноэте". Это второй тур Ла Лиги. В первом "Реал Сосьедад" не смог победить "Вальядолид", поэтому об оптимальных кондициях команды Иманоля говорить не приходится.

Поединок состоится 20-го сентября 2020-го года в 22:00. Трансляция в Украине – на платформе MEGOGO. В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн трансляция поединка >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>.

Где еще смотреть онлайн LIVE прямой видеоэфир поединка второго тура Ла Лиги "Реал Сосьедад" - "Реал"?

  • Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 1,
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland;
  • Испания - Movistar Laliga, Movistar Laliga 2, Mitele Plus, Movistar +, Partidazo in Movistar LaLiga;
  • Великобритания - Premier Player HD, LaLigaTV.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...