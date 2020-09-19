Реал Сосьедад - Реал. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Барселона" еще отдыхает, а вот "Реал" начинает защиту титула чемпиона страны матчем на "Аноэте". Это второй тур Ла Лиги. В первом "Реал Сосьедад" не смог победить "Вальядолид", поэтому об оптимальных кондициях команды Иманоля говорить не приходится.

Поединок состоится 20-го сентября 2020-го года в 22:00. Трансляция в Украине – на платформе MEGOGO. В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн трансляция поединка >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>.

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