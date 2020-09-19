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Реал Сосьедад - Реал. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал - Сосьедад Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.09.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
"Барселона" еще отдыхает, а вот "Реал" начинает защиту титула чемпиона страны матчем на "Аноэте". Это второй тур Ла Лиги. В первом "Реал Сосьедад" не смог победить "Вальядолид", поэтому об оптимальных кондициях команды Иманоля говорить не приходится.
Поединок состоится 20-го сентября 2020-го года в 22:00. Трансляция в Украине – на платформе MEGOGO. В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн трансляция поединка >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>.
Где еще смотреть онлайн LIVE прямой видеоэфир поединка второго тура Ла Лиги "Реал Сосьедад" - "Реал"?
- Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 1,
- Польша - Eleven Sports 1 Poland;
- Испания - Movistar Laliga, Movistar Laliga 2, Mitele Plus, Movistar +, Partidazo in Movistar LaLiga;
- Великобритания - Premier Player HD, LaLigaTV.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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