Барса в 43-й раз в истории выиграла Кубок Гампера

Сегодня проходил матч за Кубок Гампера между каталонской "Барселоной" и "Эльче".

"Сине-грантовые" одержали минимальную победу 1:0, единственный гол забил форвард Антуан Гризманн - француз отличился на 2-й минуте поединка.

Это был уже 55-й розыгрыш Кубка Гампера в истории турнира и "Барса" победила в нем 43-й раз.

Кубок Гампера, Испания

"Барселона" - "Эльче" 1:0

Гол: Гризманн 2.

"Барселона": Нето, Альба, Пике, Лангле, Серджи Роберто, де Йонг, Бускетс (Пьянич, 63), Фати (Дембеле, 63), Коутиньо, Месси, Гризманн (Тринкау, 63).