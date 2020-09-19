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Барса в 43-й раз в истории выиграла Кубок Гампера

Испания
(1 голосов)

Единственный гол забил Гризманн

Барса в 43-й раз в истории выиграла Кубок Гампера
Новина українською

Сегодня проходил матч за Кубок Гампера между каталонской "Барселоной" и "Эльче".

"Сине-грантовые" одержали минимальную победу 1:0, единственный гол забил форвард Антуан Гризманн - француз отличился на 2-й минуте поединка.

Это был уже 55-й розыгрыш Кубка Гампера в истории турнира и "Барса" победила в нем 43-й раз.

Кубок Гампера, Испания

"Барселона" - "Эльче" 1:0

Гол: Гризманн 2.

"Барселона": Нето, Альба, Пике, Лангле, Серджи Роберто, де Йонг, Бускетс (Пьянич, 63), Фати (Дембеле, 63), Коутиньо, Месси, Гризманн (Тринкау, 63).

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В статье: Антуан Гризманн Барселона Эльче (Испания) Кубок Гампера
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Комментарии (2)
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MES QUE UN CLUB
19.09.2020 в 22:27
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0
0
1_Rui_3 (Винница)
19.09.2020 в 22:13
Кубок "Кока Колы" одним словом
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-2


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