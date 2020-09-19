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Барса в 43-й раз в истории выиграла Кубок Гампера
Единственный гол забил Гризманн
Сегодня проходил матч за Кубок Гампера между каталонской "Барселоной" и "Эльче".
"Сине-грантовые" одержали минимальную победу 1:0, единственный гол забил форвард Антуан Гризманн - француз отличился на 2-й минуте поединка.
Это был уже 55-й розыгрыш Кубка Гампера в истории турнира и "Барса" победила в нем 43-й раз.
Кубок Гампера, Испания
"Барселона" - "Эльче" 1:0
Гол: Гризманн 2.
"Барселона": Нето, Альба, Пике, Лангле, Серджи Роберто, де Йонг, Бускетс (Пьянич, 63), Фати (Дембеле, 63), Коутиньо, Месси, Гризманн (Тринкау, 63).