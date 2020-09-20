Примера. 2-й тур. Кадис сильнее в битве новичков

"Кадис" победил с разницей в два гола, владея мячом менее тридцати процентов игрового времени. Однако владение мячом – это уже производное от сценария игры. "Кадис", который не был фаворитом этого поединка, забил уже на одиннадцатой минуте усилиями опытного Альваро Негредо. Нападающий удачно сыграл на добивании после неуверенных действий голкипера на линии ворот.

Пропустив, "Уэска" пошла вперед без оглядки на собственные тылы. Эта команда очень симпатично сыграла в предыдущем туре и показала, что готова быть в этом чемпионате островком стабильности и самобытности. Но против "Кадиса", который в первом туре не сумел ничего противопоставить "Осасуне", оружия не нашлось. Из четырех ударов в направлении ворот ни один не попал в створ. О чем можно говорить?

Разве о том, что "Кадис" укрепил свое преимущество и одновременно поставил точку голом Хорхе Помбо после контратаки. Какая из этих команд будет бороться за выживание? Обе или ни одна? С ответами еще немного стоит подождать.