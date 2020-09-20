Примера. 2-й тур. Реал Сосьедад - Реал 0:0. Невыразительный чемпион

"Аноэта" никогда не была гостеприимным стадионом. Поездки сюда пугают даже самых авторитетных участников Ла Лиги, однако сейчас хозяева арены находятся далеко от оптимального состояния. В первом туре "Реал Сосьедад" вымучил ничью с "Вальядолидом", продолжив бледную картину прошлого сезона.

Поэтому "Реал" мадридский сегодня был фаворитом, несмотря на кадровые потери и факт того, что это был первый матч "сливочных" в этом сезоне. Но свой статус "сливочные" не оправдали.

В первом тайме гости чуть больше атаковали, но моментов создала не больше, чем соперник. Собственно, с голевых – только удар Бензема по воротам после стремительного наступления. С натяжкой к опасным моментам можно отнести удар Серхио Рамоса после розыгрыша углового. Но "Реал Сосьедад" в конце тайма ответил громко и достойно – Исак выскочил на ворота, однако проиграл свою дуэль Тибо Куртуа. Андрею Лунину будет трудно выиграть конкуренцию у долговязого бельгийца.

Во втором тайме "Реалу" нужно было больше нагнетать, но началась 45-минутка с голевой возможности Барренечеа – форварда "Реал Сосьедада". Он не смог попасть в ворота после удобной передачи Оярсабаля. Мадридцы долго решались на ответ. Он назрела после передачи Эдегора на Бензема. Француз ошибся, а норвежец, который вышел в основе, вскоре ушел с поля. Ничем интересным не запомнился.

Зидан упал в крайности, выпустив спасать ситуацию вместе с Феде Вальверде и Каземиро молодого Марвина Парка. Но ничего хорошего из этого не получилось. "Реал Сосьедад" по-прежнему раз за разом отвечал контратаками и выдержал этот темп – абсолютно ничейная игра. Невнятная в исполнении обеих команд.

Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Реал" 0:0

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Кристиан Португес, Микель Мерино, Александер Исак (Давид Сильва 63), Андони Эспиноса, Робен Ле Норман, Микель Оярсабаль (Аднан Янузай 74), Андер Гевара (Урко Гонсалес 89), Айен Муньос, Ариц Элустондо, Андер Барренечеа (Хон Орхильес 75)

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Карим Бензема, Лука Модрич (Федерико Вальверде 70), Мартин Эдегор (Карлос Каземиро 69), Ферлан Менди, Родриго Силва (Марвин 70), Винисиус Жуниор (Серхио Аррибас 90+1)

Предупреждения: Андер Барренечеа 24, Айен Муньос 33 - Ферлан Менди 29, Даниэль Карвахаль 83