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Примера. 2-й тур. Реал Сосьедад - Реал 0:0. Невыразительный чемпион

Испания
(1 голосов)

Мадридцы плохо начали защиту титула

Примера. 2-й тур. Реал Сосьедад - Реал 0:0. Невыразительный чемпион
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Аноэта" никогда не была гостеприимным стадионом. Поездки сюда пугают даже самых авторитетных участников Ла Лиги, однако сейчас хозяева арены находятся далеко от оптимального состояния. В первом туре "Реал Сосьедад" вымучил ничью с "Вальядолидом", продолжив бледную картину прошлого сезона.

Поэтому "Реал" мадридский сегодня был фаворитом, несмотря на кадровые потери и факт того, что это был первый матч "сливочных" в этом сезоне. Но свой статус "сливочные" не оправдали.

Примера. 2-й тур. Реал Сосьедад - Реал 0:0. Невыразительный чемпион - изображение 1

В первом тайме гости чуть больше атаковали, но моментов создала не больше, чем соперник. Собственно, с голевых – только удар Бензема по воротам после стремительного наступления. С натяжкой к опасным моментам можно отнести удар Серхио Рамоса после розыгрыша углового. Но "Реал Сосьедад" в конце тайма ответил громко и достойно – Исак выскочил на ворота, однако проиграл свою дуэль Тибо Куртуа. Андрею Лунину будет трудно выиграть конкуренцию у долговязого бельгийца.

Во втором тайме "Реалу" нужно было больше нагнетать, но началась 45-минутка с голевой возможности Барренечеа – форварда "Реал Сосьедада". Он не смог попасть в ворота после удобной передачи Оярсабаля. Мадридцы долго решались на ответ. Он назрела после передачи Эдегора на Бензема. Француз ошибся, а норвежец, который вышел в основе, вскоре ушел с поля. Ничем интересным не запомнился.

Примера. 2-й тур. Реал Сосьедад - Реал 0:0. Невыразительный чемпион - изображение 2

Зидан упал в крайности, выпустив спасать ситуацию вместе с Феде Вальверде и Каземиро молодого Марвина Парка. Но ничего хорошего из этого не получилось. "Реал Сосьедад" по-прежнему раз за разом отвечал контратаками и выдержал этот темп – абсолютно ничейная игра. Невнятная в исполнении обеих команд.

Примера. 2-й тур. Реал Сосьедад - Реал 0:0. Невыразительный чемпион - изображение 3

Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта"
"Реал Сосьедад" - "Реал" 0:0

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Кристиан Португес, Микель Мерино, Александер Исак (Давид Сильва 63), Андони Эспиноса, Робен Ле Норман, Микель Оярсабаль (Аднан Янузай 74), Андер Гевара (Урко Гонсалес 89), Айен Муньос, Ариц Элустондо, Андер Барренечеа (Хон Орхильес 75)

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Карим Бензема, Лука Модрич (Федерико Вальверде 70), Мартин Эдегор (Карлос Каземиро 69), Ферлан Менди, Родриго Силва (Марвин 70), Винисиус Жуниор (Серхио Аррибас 90+1)

Предупреждения: Андер Барренечеа 24, Айен Муньос 33 - Ферлан Менди 29, Даниэль Карвахаль 83

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Чемпионат Испании Реал (Мадрид)
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Комментарии (18)
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Планетянин (Барселиниус)
21.09.2020 в 00:27
Младшего прогнозиста Алграба разжаловать в матросы и списать на берег. Товарищу Барселиниусу объявить благодарность, вручить почётную грамоту и присвоить ему звание старшего прогнозиста сайта с причитающимися ему наградными крестами за сообразительность и чуйку в виде плюсов. Приказ огласить по всем флотилиям.
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MES QUE UN CLUB
21.09.2020 в 00:07
Что с Марсело? С ним всё в порядке?
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0
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hardcorepwnz (Украина)
21.09.2020 в 00:09
Ну да, просто Марсело наконец-то присел на лавку. Менди по крайней мере в обороне надежен.
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MES QUE UN CLUB
21.09.2020 в 00:10
У Марсело что не навес, то пожар у ворот соперника. )
0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
21.09.2020 в 00:12
Та ладно, коли то було, в 17 году. Марсело давно разжирел, размяк, и снизил к себе требования. Лучше бы его в Китай продали, чем Регилона в ТТХ.
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
20.09.2020 в 23:59
Эдегор понравился, но ему не рассказали, что Мадрид уже третий сезон играет без центрфорварда, а Бензема открывает зоны под Роналду. Так что придется Мартину самому решать ситуации
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amg333 (Kyiv )
21.09.2020 в 00:04
Реал -владение в два раза больше,ударов в три раза больше,в створ в 4 раза больше,опасных атак в два раза больше!!!...как для первой игры норм,повозили их,но немного не хватило в завершающей стадии!
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hardcorepwnz (Украина)
21.09.2020 в 00:09
Вспоминаю времена Криштиану в расцвете сил и плачу, вот то было "повозили", когда эти Сосьедады улетали со счетом 5-0. А сейчас сложно смотреть из года в год на эти танцы под штрафной, которые заканчиваются ударом мимо, потерей мяча или тычком в соперника. Объективно, Реалу сейчас сложно создавать моменты.
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0
amg333 (Kyiv )
21.09.2020 в 00:26
Не ссы ,все будет норм!..Перес во имя Франко порешает)))))
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-1
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MES QUE UN CLUB
20.09.2020 в 23:57
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0
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hardcorepwnz (Украина)
20.09.2020 в 23:52
Танцы под штрафной соперника продолжаются, сегодня сан-себастьянский автобус не впечатлился. Сколько мадридскому детскому саду понадобится на уверенность и сыгранность - неизвестно. Пока тухловато.
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amg333 (Kyiv )
20.09.2020 в 23:57
Как для первого матча сыграли норм!..забей в первом тайме и автобус бы открылся
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hardcorepwnz (Украина)
20.09.2020 в 23:58
Ну увы, то что брали нахрапом после паузы, сейчас не получилось.
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0
amg333 (Kyiv )
21.09.2020 в 00:00
В сан Себастьяне всегда не легко,плохо что первый матч с ними играли!
0
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MES QUE UN CLUB
21.09.2020 в 00:02
hardcorepwnz (Украина) Сосьедад потерял половину состава. Если не вирус, то травмы. Сегодня играл очень молодой состав. А кто это детский сад у Реала: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Карим Бензема, Лука Модрич ? Ничего себе, совсем младенцы
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0
Po4eson (Одесса)
21.09.2020 в 00:06
А где предводитель дворянства, Киса безумный?
0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
21.09.2020 в 00:07
Ну Рамос и т.д. это хорошо, гол не пропустили. А в атаке Родриго, Винисиус, Эдегор, вот что я имел в виду. Рамос же не может их постоянно тащить
0
0
Po4eson (Одесса)
20.09.2020 в 23:52
Вот и ладно. Жду безумца
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