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Не лучшее начало. Как Реал потерял очки в своем первом матче в сезоне. ВИДЕО

Испания
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Смотреть видео обзор матча Реал Сосьедад - Реал, чемпионат Испании, 20 сентября 2020

Не лучшее начало. Как Реал потерял очки в своем первом матче в сезоне. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Реал Сосьедад - Реал, которые встречались в рамках второго тура испанской Ла Лиги. Действующий чемпион владел существенным преимуществом в течение игры, нанес полтора десятка ударов по воротам, но так и не смог пробить голкипера басской команды. В итоге поединок завершился сухой ничьей. Добавим, что впервые в заявку Реала на игру попал украинский вратарь Андрей Лунин.

Испанская Ла Лига. Второй тур
Реал Сосьедад - Реал 0:0

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид)
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