Не лучшее начало. Как Реал потерял очки в своем первом матче в сезоне. ВИДЕО

Вашему вниманию видео обзор матча Реал Сосьедад - Реал, которые встречались в рамках второго тура испанской Ла Лиги. Действующий чемпион владел существенным преимуществом в течение игры, нанес полтора десятка ударов по воротам, но так и не смог пробить голкипера басской команды. В итоге поединок завершился сухой ничьей. Добавим, что впервые в заявку Реала на игру попал украинский вратарь Андрей Лунин.

Испанская Ла Лига. Второй тур

Реал Сосьедад - Реал 0:0