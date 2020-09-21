Барселона может оформить трансфер игрока в Вулверхэмптон уже сегодня

"Барселона" и "Вулверхэмптон" продолжают переговоры о трансфере защитника Нельсона Семеду.

Английский клуб хочет договориться о переходе 26-летнего игрока за 30 миллионов евро плюс бонусы. Операцию могут оформить уже сегодня.

"Барса" рассматривает двух футболистов в качестве замены португальцу: Серджино Деста ("Аякс") и Макса Ааронса ("Норвич").

Ранее сообщалось, что трансфер Семеду обойдется "Вулверхэмптону" в 40 млн евро.

Семеду перешел в "Барселону" с "Бенфики" за 30 млн евро в 2017 году. Агентом Семеду является Жорже Мендеш. Сейчас в "Вулверхэмптоне" 9 португальских игроков, а также португальский тренер. В прошлом сезоне Ла Лиги Семеду провел 32 матча.