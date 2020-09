Суарес договорился с Атлетико – Мората готов отправиться вместо Луиса в Ювентус?

Форвард "Барселоны" Луис Суарес продолжит профессиональную карьеру в "Атлетико", как сообщает Mundo Deportivo и журналист Фабрицио Романо. Уругваец уже дал свое согласие на переезд в Мадрид.

Luis Suarez has already accepted by days to join Atlético Madrid! He’s now parting ways with Barça to move on as a free agent. This deal will be key for Àlvaro Morata > Juventus [Dzeko/Juve deal agreed but stalling because of Milik problems] ⚪️???? #FCB #Atleti @MatteMoretto

В то же время, нападающий "матрасников" Альваро Мората на один сезон присоединится к "Ювентусу" на правах аренды – испанец готов покинуть столицу своей страны.

Напомним, Альваро уже выступал за "бьянконери" с 2014-го по 2016 год. Также в сферу интересов туринцев входили Аркадиуш Милик и Эдин Джеко. Луис Суарес не входит в планы нового тренера "Барселоны" Рональда Кумана.

Juventus are now in talks with Atlético Madrid to sign Álvaro Morata! €10m loan + €45m buy option offered to Atlético.



Atléti are now seriously considering to sell Morata because Luis Suarez is close to be the new striker. He’s ready to leave #FCB as a free agent ???? @SkySport