Реал может подписать контракт с Эдинсоном Кавани

Бывший нападающий "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Испании.

По информации Marca, услуги 33-летнего футболиста были предложены мадридскому "Реалу". Возможность заполучить игрока бесплатно заставила "сливочных" рассмотреть такой вариант. При этом Эдинсон хотел бы получать в клубе около € 7 млн в год.

Ранее в переговоры с Кавани вступали "Ювентус", "Рома", "Гремио", "Бенфика" и "Атлетико", однако проблемой становились финансовые запросы уругвайца.

Кавани выступал за "Пари Сен-Жермен" с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.