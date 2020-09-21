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Реал может подписать контракт с Эдинсоном Кавани

Испания
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Возможность заполучить игрока бесплатно заставила "сливочных" рассмотреть такой вариант

Реал может подписать контракт с Эдинсоном Кавани
Новина українською

Бывший нападающий "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Испании.

По информации Marca, услуги 33-летнего футболиста были предложены мадридскому "Реалу". Возможность заполучить игрока бесплатно заставила "сливочных" рассмотреть такой вариант. При этом Эдинсон хотел бы получать в клубе около € 7 млн в год.

Ранее в переговоры с Кавани вступали "Ювентус", "Рома", "Гремио", "Бенфика" и "Атлетико", однако проблемой становились финансовые запросы уругвайца.

Кавани выступал за "Пари Сен-Жермен" с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Эдинсон Кавани Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca
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