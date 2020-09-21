Барселона договорилась с Суаресом о расторжении контракта

Здесь смотрите на ситуацию шире. Обратили внимание, кому сразу Куман порекомендовал уходить, когда стал тренером? Если не считать Ракитича, которого уже давно, из-за возраста, хотели убрать, то это были Суарес, Видаль, Альба и даже Бускетс. Т.е,, те игроки, которые вместе с Месси имели "вес" в раздевалке. А значит, это могла быть некая коалиция, которой не управляли в полной мере Вальверде и Сетьен. Куман старается всё это "разбить", чтобы в раздевалке только он был главным. И посмотрите, кого журналисты сватали в Барсу, опираясь на мнение или пожелания Кумана. Депай, Вейналдум, сейчас и Сержиньо Дест. Игроки, которых очень хорошо знает Куман и, которые ни при каких обстоятельствах не создадут в раздевалке Барсы коалицию против Кумана. Также, нужно учитывать, что Куман не из тех, кто захочет долго раскачиваться, типа, я новый и у меня переходный период. Трофеи выигрывать он хочет уже сейчас. И поэтому делает все, чтобы склепать боеспособную команду. В этом ему мешают вирус и ограниченные финансовые возможности клуба, прежде всего, чтобы не попасть под санкции УЕФА по ФФП.