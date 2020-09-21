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Барселона договорилась с Суаресом о расторжении контракта

Испания
(1 голосов)

Осталось только подождать официального решения

Барселона договорилась с Суаресом о расторжении контракта
Новина українською

Форвард "Барселоны" Луис Суарес, скорее всего, покинет команду в ближайшее время.

По информации RAC1, каталонский клуб и 33-летний футболист достигли полной договорённости о расторжении контракта. Луис пошёл навстречу сине-гранатовым и отказался от части компенсации, положенной ему за оставшийся год по соглашению.

Ранее сообщалось, что Барселона предложила Луису Суаресу € 7 млн за расторжение контракта.

В сезоне-2019/2020 форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач.

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В статье: Луис Суарес Барселона
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Комментарии (11)
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dmitroj88
21.09.2020 в 18:10
Олень, ещё под этим постом можешь постучать копытцем
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0
dmitroj88
21.09.2020 в 18:03
Ответьте оленю хоть кто-то, человек старается, под всеми постами пишет. А вы все молчите, эгоисты((((
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.09.2020 в 18:07
Олень прокопчук не пишет под всеми постами, не балуйся...
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+1
-2
prockop4uck (Киев)
21.09.2020 в 17:51
Единственный человек способный ещё бегать и попадать в ворота, но и того сгноили. В следующей ЛЧ против Великой Баварии уже 8:0 будет
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-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.09.2020 в 17:53
Спасибо, было очень смешно. Продолжай юморить...
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+1
-2
storm_ua (Николаев)
21.09.2020 в 17:44
Напрасно суарес так просто здался. По сути он стал разменной монетой в клубном конфликте. Просто отвратительно поступают с игроками .
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Инспектор ( )
21.09.2020 в 17:34
Неужели так тяжело такому клубу выплатить положенную компенсацию без зехеров?
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.09.2020 в 17:36
А что такое захеры?
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.09.2020 в 17:28
Новости про Барсу "выстреливают" сейчас из многих футбольных ресурсов. Уже практически закрыта сделка по переходу Нелсона Семеду в Вулверхэмптон. Сделка оценивается от 32 до 35 млн евро, плюс бонусы, что может быть около 40 млн. Семеду осталось пройти мед осмотр в английском клубе. Если сделка будет закрыта, Барса покупает Эрика Гарсию в МС за 18 млн. евро. Этого 19-летнего воспитанника академии Барселоны рассматривают, как подмену Жерару Пике в этом сезоне и как замену Пике в следующем сезоне. . Также, если Семеду уходит, то Барса на замену ему планирует купить Сержиньо Деста из Аякса. Что касается Рики Пуча, то Куман попросил его найти себе новый клуб. Скорей всего, это будет на правах аренды. Рассматривается вариант ухода Рики в Аякс. Куман объяснил свое решение так: - Этот молодой талантливый парень должен играть, а не сидеть на скамейке запасных. Сейчас в Барсе большая конкуренция из игроков в средней линии". Предполагается, что, поиграв год-два на правах аренды в других клубах, Барса затем вернет своего воспитанника назад.
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Spokoyno (Киев)
21.09.2020 в 17:27
Цікаво за 8 лимонів вони знайдуть кращого за Суареса... Дали б другому бомбардиру останній рік дограти... Поки не видно ХТО наразі в Барселоні зможе "вигризти гол"?
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0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.09.2020 в 17:48
Здесь смотрите на ситуацию шире. Обратили внимание, кому сразу Куман порекомендовал уходить, когда стал тренером? Если не считать Ракитича, которого уже давно, из-за возраста, хотели убрать, то это были Суарес, Видаль, Альба и даже Бускетс. Т.е,, те игроки, которые вместе с Месси имели "вес" в раздевалке. А значит, это могла быть некая коалиция, которой не управляли в полной мере Вальверде и Сетьен. Куман старается всё это "разбить", чтобы в раздевалке только он был главным. И посмотрите, кого журналисты сватали в Барсу, опираясь на мнение или пожелания Кумана. Депай, Вейналдум, сейчас и Сержиньо Дест. Игроки, которых очень хорошо знает Куман и, которые ни при каких обстоятельствах не создадут в раздевалке Барсы коалицию против Кумана. Также, нужно учитывать, что Куман не из тех, кто захочет долго раскачиваться, типа, я новый и у меня переходный период. Трофеи выигрывать он хочет уже сейчас. И поэтому делает все, чтобы склепать боеспособную команду. В этом ему мешают вирус и ограниченные финансовые возможности клуба, прежде всего, чтобы не попасть под санкции УЕФА по ФФП.
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