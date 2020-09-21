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Барселона договорилась с Суаресом о расторжении контракта
Осталось только подождать официального решения
Форвард "Барселоны" Луис Суарес, скорее всего, покинет команду в ближайшее время.
По информации RAC1, каталонский клуб и 33-летний футболист достигли полной договорённости о расторжении контракта. Луис пошёл навстречу сине-гранатовым и отказался от части компенсации, положенной ему за оставшийся год по соглашению.
Ранее сообщалось, что
В сезоне-2019/2020 форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач.