ПАОК оформил переход защитника Барселоны Муссы Ваге

Греческий ПАОК оформил переход защитника испанской "Барселоны" Муссы Ваге, сообщает официальный "твиттер" каталонского клуба.

Вчера, 20 сентября, 21-летний игрок был замечен в аэропорту Салоников. ПАОК форсировал переход, так как хочет успеть заявить Ваге для участия в Лиге чемпионов (дедлайн — 21 сентября). Клубу предстоит сыграть в квалификации турнира с "Краснодаром".

Мусса Ваге перешёл в "Барселону" из бельгийского "Эйпена" в 2019 году, за основную команду игрок провёл 4 матча. В сезоне-2019/2020 сенегалец выступал в аренде во французской "Ницце", сыграв в 4 матчах.