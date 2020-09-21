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Зарплата Суареса в Атлетико составит 9 миллионов евро в год

Испания
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Уругваец все ближе к подписанию контракта

Зарплата Суареса в Атлетико составит 9 миллионов евро в год
Новина українською

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес согласовал условия контракта с мадридским "Атлетико" с зарплатой € 9 млн в год, утверждает Marca.

По данным источника, стороны договорились о двухлетнем соглашении. Сделка может состояться в ближайшее время. Если трансфер состоится, "Атлетико" может расстаться с нападающим Альваро Моратой, которым интересуется туринский "Ювентус". Сообщалось, что Суарес достиг соглашения с "Барселоной" о разрыве контракта.

Суарес выступает в составе "Барселоны" с 2014 года. В сезоне-2019/2020 33-летний уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока с "Барселоной" действует до лета 2021 года.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Барселона
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