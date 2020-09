СМИ: Барселона решила оставить Пуча в команде

Руководство "Барселоны" изменило свое решение о будущем Рики Пуча. Молодой полузащитник - воспитанник клуба.

Вчера сообщалось, что Куман не рассчитывает на футболиста и советует ему отправиться в аренду. Однако сегодня отец Пуча встретился с руководством и стороны изменили решение.

Сам Рики также готов остаться в команде. Он уверен, что после ухода Ракитича и Видаля будет получать игровое время и докажет свое качество.

