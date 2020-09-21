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СМИ: Барселона решила оставить Пуча в команде

Испания
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Вчера была другая информация

СМИ: Барселона решила оставить Пуча в команде
UA-Футбол
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Руководство "Барселоны" изменило свое решение о будущем Рики Пуча. Молодой полузащитник - воспитанник клуба.

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Вчера сообщалось, что Куман не рассчитывает на футболиста и советует ему отправиться в аренду. Однако сегодня отец Пуча встретился с руководством и стороны изменили решение.

Сам Рики также готов остаться в команде. Он уверен, что после ухода Ракитича и Видаля будет получать игровое время и докажет свое качество.

В прошлом сезоне Пуч выходил на поле при Кике Сетьене, проведя в сумме 12 матчей, в которых совершил две голевые передачи.

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В статье: Рональд Куман Барселона Рики Пуч
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