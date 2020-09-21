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СМИ: Барселона решила оставить Пуча в команде
Вчера была другая информация
Руководство "Барселоны" изменило свое решение о будущем Рики Пуча. Молодой полузащитник - воспитанник клуба.
Вчера сообщалось, что Куман не рассчитывает на футболиста и советует ему отправиться в аренду. Однако сегодня отец Пуча встретился с руководством и стороны изменили решение.
Сам Рики также готов остаться в команде. Он уверен, что после ухода Ракитича и Видаля будет получать игровое время и докажет свое качество.
(????) Riqui Puig will stay at Barcelona, he won’t leave the club on loan! This decision was made during a meeting which had taken place this afternoon between the management and the player’s father & agent. @esport3 #Transfers ????????????????— Hagrid ✆ (@HagridFCB) September 21, 2020
В прошлом сезоне Пуч выходил на поле при Кике Сетьене, проведя в сумме 12 матчей, в которых совершил две голевые передачи.