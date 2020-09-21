Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верен Барселоне. 21-летний Пуч не захотел переходить в Баварию
Хочет бороться за место в родном клубе
Вчера появилась новость о том, что Рональд Куман не рассчитывает на Рики Пуча и тот покинет "Барселону". Это пробудило желание у многих команд подписать полузащитника.
По данным Onda Cero, Рики получил звонок от "Баварии". Однако сам футболист не захотел уходить и отказал лучшему клубу мира на данный момент. Его цель - стать основным в каталонском клубе.
Исходя из последних новостей, Пуч точно
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...