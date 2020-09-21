Верен Барселоне. 21-летний Пуч не захотел переходить в Баварию

Вчера появилась новость о том, что Рональд Куман не рассчитывает на Рики Пуча и тот покинет "Барселону". Это пробудило желание у многих команд подписать полузащитника.

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По данным Onda Cero, Рики получил звонок от "Баварии". Однако сам футболист не захотел уходить и отказал лучшему клубу мира на данный момент. Его цель - стать основным в каталонском клубе.