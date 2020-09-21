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Верен Барселоне. 21-летний Пуч не захотел переходить в Баварию

Испания
(2 голосов)

Хочет бороться за место в родном клубе

Верен Барселоне. 21-летний Пуч не захотел переходить в Баварию
UA-Футбол
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Вчера появилась новость о том, что Рональд Куман не рассчитывает на Рики Пуча и тот покинет "Барселону". Это пробудило желание у многих команд подписать полузащитника.

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По данным Onda Cero, Рики получил звонок от "Баварии". Однако сам футболист не захотел уходить и отказал лучшему клубу мира на данный момент. Его цель - стать основным в каталонском клубе.

Исходя из последних новостей, Пуч точно останется в каталонском клубе.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Рики Пуч
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