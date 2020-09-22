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Marca: Симеоне играет ключевую роль в переезде Суареса на Ванда Метрополитано

Испания
(1 голосов)

Кто бы мог подумать, что Луис так нужен Диего…

Marca: Симеоне играет ключевую роль в переезде Суареса на Ванда Метрополитано
Новина українською

Этим летом главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне ухватился за возможность подписать Луиса Суареса в свою команду. По информации издания Marca, "матрасники" не были изначально заинтересованы в сделке из-за своего финансового положения.

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Тем не менее, Симеоне убедил генерального директора клуба ворваться в борьбу за уругвайского исполнителя. Наставник "Атлетико" в восторге от футбольных качеств Суареса: скорости, ощущению момента, умению играть как в штрафной площадке, так и за ее пределами.

Также Диего ценит в Суаресе его умение настроить партнеров в раздевалке. Как сообщает источник, тренер и футболист уже созвонились и поняли, что им необходимо поработать вместе. В прошлом сезоне Луис сыграл 28 матчей в рамках Ла Лиги, забил 16 голов и отдал 8 результативных передач.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Диего Симеоне Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Планетянин (Барселиниус)
22.09.2020 в 12:49
А вот супер великому тренеру всех времён и народов Куману он не нужен. Ибо так захотелось Пике. Пиз@ец блъ..
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