Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Marca: Симеоне играет ключевую роль в переезде Суареса на Ванда Метрополитано
Кто бы мог подумать, что Луис так нужен Диего…
Этим летом главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне ухватился за возможность подписать Луиса Суареса в свою команду. По информации издания Marca, "матрасники" не были изначально заинтересованы в сделке из-за своего финансового положения.
Тем не менее, Симеоне убедил генерального директора клуба ворваться в борьбу за уругвайского исполнителя. Наставник "Атлетико" в восторге от футбольных качеств Суареса: скорости, ощущению момента, умению играть как в штрафной площадке, так и за ее пределами.
Также Диего ценит в Суаресе его умение настроить партнеров в раздевалке. Как сообщает источник, тренер и футболист уже созвонились и поняли, что им необходимо поработать вместе. В прошлом сезоне Луис сыграл 28 матчей в рамках Ла Лиги, забил 16 голов и отдал 8 результативных передач.