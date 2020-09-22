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Агент Бэйла: Я надеюсь, что вопроса о возвращении Гарета в Мадрид не возникнет

Испания
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Сильное заявление

Агент Бэйла: Я надеюсь, что вопроса о возвращении Гарета в Мадрид не возникнет
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Агент Джонатан Барнетт, который представляет интересы вингера лондонского "Тоттенхэма" Гарета Бэйла, прокомментировал переход игрока в стан "шпор" из мадридского "Реала". Цитирует агента Goal.com и BBC.

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"Я уверен, что в случае, если все пойдет как надо, то у нас не будет проблем. "Тоттенхэм" – это клуб, за который Бэйл хочет играть. Не вижу проблем, если он захочет остаться здесь. Надеюсь, вопроса о возвращении в "Реал" не возникнет. Он добьется успеха в "Тоттенхэме", захочет остаться, все остальное будет легко решить".

"Все зависит от него самого, он здесь не на просмотре. Бэйл добился в другой стране больше, чем, я думаю, любой британский футболист, он в порядке. В "Реале" к нему относились не так, как нужно вести себя с футболистом, который столько сделал для такого великого клуба. Думаю, что некоторые вещи были неправильными".

"Игрок, который добился вершин в клубе, провел там 7 лет, должен получать лучшее обращение. Никого не хочу обвинить. Думаю, поведение фанатов было позорным, "Реал" не помог Гарету".

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Барнетт
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Источник:
Goal.com

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