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Бартомеу не хочет бесплатно отпускать Суареса в Атлетико

Испания
(2 голосов)

Игрок ведет переговоры со своими адвокатами

Бартомеу не хочет бесплатно отпускать Суареса в Атлетико
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Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу не планирует отпускать нападающего команды Луиса Суареса бесплатно в мадридский "Атлетико".

Как пишет ESPN, уругваец в ярости от такого решения руководства. Сейчас Суарес рассматривает возможность проведения пресс-конференции вместе со своими адвокатами, чтобы изложить свою версию событий. Он считает, что устное соглашение, достигнутое на этой неделе с "Барселоной" о расторжении контракта, должно быть выполнено.

Главным претендентом на Суареса некоторое время являлся "Ювентус", однако впоследствии Луис приостановил переговоры с туринским клубом, а на днях было объявлено, что переход не состоится. По последней информации СМИ, игрок согласовал контракт с "Атлетико".

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В статье: Луис Суарес Барселона Хосеп Мария Бартомеу
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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
22.09.2020 в 17:03
барт'МЕУ у своєму репертуарі... звісно шепетівський рупор фуфлоністів на цю новину прибіжить з рукою Переса...
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