Бартомеу не хочет бесплатно отпускать Суареса в Атлетико

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу не планирует отпускать нападающего команды Луиса Суареса бесплатно в мадридский "Атлетико".

Как пишет ESPN, уругваец в ярости от такого решения руководства. Сейчас Суарес рассматривает возможность проведения пресс-конференции вместе со своими адвокатами, чтобы изложить свою версию событий. Он считает, что устное соглашение, достигнутое на этой неделе с "Барселоной" о расторжении контракта, должно быть выполнено.

Главным претендентом на Суареса некоторое время являлся "Ювентус", однако впоследствии Луис приостановил переговоры с туринским клубом, а на днях было объявлено, что переход не состоится. По последней информации СМИ, игрок согласовал контракт с "Атлетико".