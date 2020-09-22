Испания
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Осасуна подписала контракт с полузащитником Лацио
Игрок присоединился на правах аренды
Полузащитник "Лацио" Хони ближайший сезон проведет в аренде в "Осасуне", пишет официальный сайт испанского клуба.
Стороны договорились о годичной аренде с возможностью выкупа 29-летнего испанца. Сумма сделки пока не разглашается.
В предыдущем сезоне Хони провел 24 матча в Серии А и отдал голевую передачу.
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