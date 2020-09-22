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Осасуна подписала контракт с полузащитником Лацио

Испания
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Игрок присоединился на правах аренды

Осасуна подписала контракт с полузащитником Лацио
Новина українською

Полузащитник "Лацио" Хони ближайший сезон проведет в аренде в "Осасуне", пишет официальный сайт испанского клуба.

Стороны договорились о годичной аренде с возможностью выкупа 29-летнего испанца. Сумма сделки пока не разглашается.

В предыдущем сезоне Хони провел 24 матча в Серии А и отдал голевую передачу.

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В статье: Лацио (Рим) Осасуна (Памплона) Осасуна Лацио Хони
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