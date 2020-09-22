Осасуна подписала контракт с полузащитником Лацио

Полузащитник "Лацио" Хони ближайший сезон проведет в аренде в "Осасуне", пишет официальный сайт испанского клуба.

Стороны договорились о годичной аренде с возможностью выкупа 29-летнего испанца. Сумма сделки пока не разглашается.

В предыдущем сезоне Хони провел 24 матча в Серии А и отдал голевую передачу.