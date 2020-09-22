Маскерано: Месси - главный человек в истории Барселоны. Я рад, что он остался

Экс-игрок "Барселоны" Хавьер Маскерано высказал свое мнение об истории возможного ухода Лео Месси из каталонского клуба.

"Когда появились первые новости, мне было сложно представить Лео вне клуба. Он самый важный игрок в истории "Барселоны". Мы с ним хорошо дружим и мне было бы неприятно, если бы он так покинул команду.

Месси - легенда клуба и я рад, что он остался. Лео заслуживает того, чтобы красиво уйти из "Барселоны", - приводит слова аргентинца Mundo Deportivo.