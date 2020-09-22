  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Маскерано: Месси - главный человек в истории Барселоны. Я рад, что он остался
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маскерано: Месси - главный человек в истории Барселоны. Я рад, что он остался

Испания
(1 голосов)

Есть и такое мнение

Маскерано: Месси - главный человек в истории Барселоны. Я рад, что он остался
UA-Футбол
Новина українською

Экс-игрок "Барселоны" Хавьер Маскерано высказал свое мнение об истории возможного ухода Лео Месси из каталонского клуба.

"Когда появились первые новости, мне было сложно представить Лео вне клуба. Он самый важный игрок в истории "Барселоны". Мы с ним хорошо дружим и мне было бы неприятно, если бы он так покинул команду.

Месси - легенда клуба и я рад, что он остался. Лео заслуживает того, чтобы красиво уйти из "Барселоны", - приводит слова аргентинца Mundo Deportivo.

Читайте такжеМаскерано: У Месси уникальное понимание футбола – Лионель будет выступать столько, сколько сам пожелает

Отметим, что каталонский клуб в ближайшее время может покинуть другая легенда - Луис Суарес.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Хавьер Маскерано Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...