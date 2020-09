СМИ: Атлетико согласовал трансфер Суареса

Мадридский "Атлетико" все таки подпишет Луиса Суареса.

Сегодня между представителями "матрасников" и "Барселоны" прошла встреча, которая закончилась положительно. Стороны согласовали детали сделки, которые станут известны позже. Можно сказать, что каталонская хотела получить компенсацию.

Трансфер уругвайца в "Атлетико" - вопрос времени. Сам игрок готов сменить команду, так как Рональд Куман на него не рассчитывает.

Atlético Madrid and Barcelona have a total agreement for Luis Suarez. Tonight’s meeting was 100% positive. There’s no problem atm - he’s joining @atleti, here we go confirmed! Just a matter of time. Luis va a ser rojiblanco. ⚪️???? @MatteMoretto #Suarez #Atleti #Barcelona #FCB https://t.co/Rn3VKhh27e