Бартомеу ослабил хватку: Атлетико оформит трансфер Суареса бесплатно

Стали известны детали еще одного поворота в саге о переходе форварда "Барселоны" Луиса Суареса в мадридский "Атлетико". Напомним, ранее президент "сине-гранатовых" Хосеп Мария Бартомеу был против того, чтобы уругваец переехал на "Ванда Метрополитано" бесплатно.

По информации AS и Marca, вчера вечером представители Суареса и боссы "Барселоны" встретились в офисе клуба и пришли к тому, что "Атлетико" не будет платить за трансфер, но отправит средства каталонцам в том случае, если форвард достигнет в Мадриде поставленных целей.

Как сообщают источники, эти бонусы не превысят символические 2-3 миллиона евро. "Матрасники" хотели успеть объявить о переезде Суареса одновременно с новостью об арендном соглашении Мораты с "Ювентусом". Теперь объявление ждут в ближайшие 24 часа после медицинского обследования.