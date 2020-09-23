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Бартомеу ослабил хватку: Атлетико оформит трансфер Суареса бесплатно

Испания
(2 голосов)

Босс каталонцев не самый последовательный человек…

Бартомеу ослабил хватку: Атлетико оформит трансфер Суареса бесплатно
Новина українською

Стали известны детали еще одного поворота в саге о переходе форварда "Барселоны" Луиса Суареса в мадридский "Атлетико". Напомним, ранее президент "сине-гранатовых" Хосеп Мария Бартомеу был против того, чтобы уругваец переехал на "Ванда Метрополитано" бесплатно.

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По информации AS и Marca, вчера вечером представители Суареса и боссы "Барселоны" встретились в офисе клуба и пришли к тому, что "Атлетико" не будет платить за трансфер, но отправит средства каталонцам в том случае, если форвард достигнет в Мадриде поставленных целей.

Как сообщают источники, эти бонусы не превысят символические 2-3 миллиона евро. "Матрасники" хотели успеть объявить о переезде Суареса одновременно с новостью об арендном соглашении Мораты с "Ювентусом". Теперь объявление ждут в ближайшие 24 часа после медицинского обследования.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Барселона Жозеп Бартомеу Хосеп Мария Бартомеу
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Источник:
Marca

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Комментарии (4)
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prockop4uck (Киев)
23.09.2020 в 12:01
Мастера трансферов Теперь нужно ещё парочку Гризманов или Дембеле по сотне лямов купить и можно начинать готовиться к новым рекордам
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
23.09.2020 в 11:03
На самом деле, босс каталонцев более, чем последовательный в своих решениях функционер, чем кто-либо другой. Тем более, чем Флорентино Перес. Если бы не особые условия в связи с корона вирусом, который поломал бюджеты практически всех клубов Европы и мира, а также, если бы не закрывающееся трансферное окно 05.10., Бартомеу попил бы ещё кровушки с боссов АМ. А так, Бартомеу решил выбрать меньшее зло в данной ситуации, решил отпустить Суареса бесплатно, чтобы разгрузить платёжную ведомость в 15 млн. евро в год, но при этом забил неплохие бонусы. И бонусы в контракте такие. Если АМ по итогам этого сезона и следующего доберётся до стадии 1/4 финала ЛЧ, то АМ выплатит Барсе по 2 млн. евро за каждый такой сезон. А вот такой лжец, как Флорентино Перес в очередной раз обманул Зидана. Еще в начале прошлого сезона он пообещал Зидану громкие подписания, а именно - Мбаппе, Камавинга и Погба. Но, в итоге, уже имея около 100 млн. от трансферов этим летом, Перес зажмотился и теперь кормит Зидана сказками про громкие подписания следующим летом.
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-3
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Alex7Chapman (Кропивницький)
23.09.2020 в 10:59
що сказати... це ж барт'МЕУ послідовність точно не його козир... так само, як КРЕАТИВНІСТЬ не козир шепетівського АНАЛітика
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
23.09.2020 в 11:06
Привет олень - фантазёр... Так что там, насчет Эрика Гарсия? Помнится, ты смешил здесь всех своими фантазиями на его счет, трепался про какие-то 30 "лямов", а когда я рассказал правду про этот возможный переход в великую Барсу, ты на три дня сделал вид, что футболом не интересуешься...Скажи, олень... Почему ты такой трусливый и никогда не отвечаешь за свои слова?
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0
-2


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