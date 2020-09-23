Луис Суарес попрощался с игроками Барселоны

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес попрощался с партнёрами по команде, пишет журналист Жерар Ромеро в "Твиттере".

Сегодня утром 33-летний уругвайский футболист прибыл на клубную базу, а через некоторое время покинул её. В ближайшие несколько часов Луис должен расторгнуть контракт с сине-гранатовыми.

Ранее сообщалось, что Суарес продолжит карьеру в мадридском "Атлетико". Клубы уже согласовали все детали сделки, а сам игрок договорился с "матрасниками" об условиях контракта.

Суарес выступает в составе "Барселоны" с 2014 года. В прошлом сезоне 33-летний форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач.