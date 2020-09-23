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Луис Суарес попрощался с игроками Барселоны

Испания
(1 голосов)

Игрок продолжит карьеру в мадридском Атлетико

Луис Суарес попрощался с игроками Барселоны
Новина українською

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес попрощался с партнёрами по команде, пишет журналист Жерар Ромеро в "Твиттере".

Сегодня утром 33-летний уругвайский футболист прибыл на клубную базу, а через некоторое время покинул её. В ближайшие несколько часов Луис должен расторгнуть контракт с сине-гранатовыми.

Ранее сообщалось, что Суарес продолжит карьеру в мадридском "Атлетико". Клубы уже согласовали все детали сделки, а сам игрок договорился с "матрасниками" об условиях контракта.

Суарес выступает в составе "Барселоны" с 2014 года. В прошлом сезоне 33-летний форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Барселона
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Комментарии (3)
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MES QUE UN CLUB
23.09.2020 в 16:48
Такие игроки должны уходить красиво, а не вот так. Бартомеу - чмо !
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Spokoyno (Киев)
23.09.2020 в 16:33
Рік загублено... Мессі то все одно буде викладатися, але цього МАЛО! Прогнати гвардію, що була кращої останні сезони, НІКОГО не награвши на заміну Цікаво хто буде другим бомбардиром... Брейвік чи як його там. Сподіваюсь що Гризман, проте чи зможе він повторити досягнення Луіса. Мені це трохи нагадує "господаря", що зухвало валить стару хату, нічого не підготувавши для будівництва нової Так стара хата трошечки нагадувала руїни, але до зими всього НІЧОГО, де холоди переживеш? У клуні чи в льосі
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+2
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
23.09.2020 в 16:26
О, так Атлетіко тепер буде претендувати на чемпіонство
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