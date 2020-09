Мало уругвайцев не бывает. Атлетико согласовал контракт с Торрейрой

В ближайшее время Луис Суарес станет игроком мадридского "Атлетико". Помимо него, "матрасники" также готовы подписать еще одного уругвайца.

Речь идет о Лукасе Торрейре. С полузащитником уже был согласован контракт. Однако, перед его подписанием, мадридскому клубу придется продать Эктора Эрреру.

Торрейра практически выпал из основы "Арсенала" после прихода в команду Микеля Артеты. Его текущий контракт с клубом истекает летом 2023-го.

Lucas Torreira has agreed personal terms with Atlético Madrid. He’s keen to join but agreement with Arsenal has not been reached yet: Atléti need to sell Hector Herrera to sign Torreira. ⚪️???? #AFC #Atleti #transfers @MatteMoretto