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Новые номер и клаусула. Ансу Фати стал игроком основной команды Барселоны
Теперь уже официально
Официальная пресс-служба каталонской "Барселоны" сообщает, что вингер Ансу Фати перешел в основную команду клуба. До этого, 17-летний испанец числился за молодежной командой.
Благодаря данному шагу, серьезно выросла клаусула игрока. Теперь она равна 400 миллионам евро. Более того, Ансу получил новый игровой номер - 22-й.
????❤️ @ANSUFATI ????❤️— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2020
???? 2️⃣2️⃣
За прошедший сезон Фати успел поставить несколько рекордов, забив восемь голов в 32-х матчах.
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23.09.2020 в 20:33
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