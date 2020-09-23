Новые номер и клаусула. Ансу Фати стал игроком основной команды Барселоны

Официальная пресс-служба каталонской "Барселоны" сообщает, что вингер Ансу Фати перешел в основную команду клуба. До этого, 17-летний испанец числился за молодежной командой.

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Благодаря данному шагу, серьезно выросла клаусула игрока. Теперь она равна 400 миллионам евро. Более того, Ансу получил новый игровой номер - 22-й.

За прошедший сезон Фати успел поставить несколько рекордов, забив восемь голов в 32-х матчах.