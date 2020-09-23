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Новые номер и клаусула. Ансу Фати стал игроком основной команды Барселоны

Испания
(1 голосов)

Теперь уже официально

Новые номер и клаусула. Ансу Фати стал игроком основной команды Барселоны
UA-Футбол
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Официальная пресс-служба каталонской "Барселоны" сообщает, что вингер Ансу Фати перешел в основную команду клуба. До этого, 17-летний испанец числился за молодежной командой.

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Благодаря данному шагу, серьезно выросла клаусула игрока. Теперь она равна 400 миллионам евро. Более того, Ансу получил новый игровой номер - 22-й.

За прошедший сезон Фати успел поставить несколько рекордов, забив восемь голов в 32-х матчах.

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В статье: Барселона Ансу Фати
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
23.09.2020 в 20:33
Не захотел МЮ клаусулу в 150 лимонов выплачивать, теперь пусть пососет ногти
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