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Барселона подтвердила уход Луиса Суареса в Атлетико

Испания
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Эль Пистолеро уходит как свободный агент

Барселона подтвердила уход Луиса Суареса в Атлетико
Новина українською

"Барселона" на своем официальном сайте сообщила о достижении договоренности с "Атлетико" о переходе центрфорварда Луиса Суареса.

За 33-летнего бомбардира клуб получит 6 млн евро в виде бонусов. Его прощальная пресс-конференция пройдет сегодня в 14:30 по Киеву.

Суарес выступал за "Барселону" с 2014-го и за этот период успел стать вторым лучшим бомбардиром в истории клуба (198 голов) после Лионеля Месси. В минувшем сезоне ветеран перенес операцию, но все равно отметился 21 мячом в 36 матчах во всех турнирах.

До "Атлетико" Эль Пистолеро вел переговоры с "Ювентусом", но переход сорвался, поскольку уругваец не успевал получить итальянский паспорт, а все места для легионеров в клубе были заняты.

Вчера журналисты заметили Суареса на базе "Барселоны" - он заезжал попрощаться с командой и покидал центр со слезами на глазах.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Барселона
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Источник:
ФК Барселона

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