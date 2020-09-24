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Экзаменатор Суареса: Мы не передавали ему вопросы на тест – это ложь, что Луис не может спрягать глаголы

Испания
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Тем временем, уругваец уже едет в Мадрид – никакого Турина

Экзаменатор Суареса: Мы не передавали ему вопросы на тест – это ложь, что Луис не может спрягать глаголы
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Преподаватель университета Перуджи Лоренцо Рокка, который принимал экзамен у Луиса Суареса, заявил, что уругвайскому исполнителю не передавали никакие вопросы теста заранее. Цитирует Лоренцо Cadena SER. Напомним, форвард ранее сдавал тест для того, чтобы перейти в "Ювентус".

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"Мы не передавали ему вопросы. Это был типичный экзамен, который можно найти в Интернете. Это ложь, что Суарес не может спрягать глаголы. Он хорошо справлялся с построением предложений в прошлом, настоящем и будущем времени на итальянском языке".

Напомним, сегодня ночью пресс-служба "Барселоны" официально сообщила, что Суарес станет игроком "Атлетико". Под утро сайт "матрасников" также подтвердил эту информацию – Луису осталось пройти медицинское обследование и поставить подпись под трудовым договором.

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В статье: Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Барселона
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Источник:
Cadena SER

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