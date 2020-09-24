Пьянич: Криштиану Роналду считает, что у меня все должно получиться в Барселоне

Полузащитник каталонской "Барселоны" Миралем Пьянич рассказал, как лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду отреагировал на его переезд в Испанию. Цитирует игрока Mundo Deportivo.

"Тотти в "Роме", Криштиану и Буффон в "Ювентусе", Месси в "Барселоне" – всех их объединяет уникальный менталитет. Они много лет играют на самом высоком уровне, для этого нужно быть сосредоточенными и любить футбол. Они всегда являются примером для всех".

"Когда переход состоялся, то Роналду сказал, что очень рад за меня, что я буду счастлив там, ведь Ла Лига – хороший чемпионат. Он был разочарован, что я ухожу из "Ювентуса", но сказал, что у меня должно все получиться в такой команде, как "Барселона". Португалец – профессионал, который играет большую роль в раздевалке".