Хочет покинуть Лондон? Барселона может приобрести защитника Челси

Защитник лондонского "Челси" Антонио Рюдигер попал в шортлист испанской "Барселоны" – об этом сообщает немецкое издание kicker.

Игрок Бундестим может укрепить оборонные редуты каталонцев – по крайней мере, именно так считают боссы "сине-гранатовых", которые готовы начать переговоры уже в ближайшее время.

Сам немец недоволен своим положением в команде Лэмпарда – в последних матчах "синих" он не попадает даже в заявку. Тем не менее, сам Фрэнк отрицает сложности в отношениях со своим футболистом. Трудовой договор Антонио с "Челси" истекает в июне 2022 года.