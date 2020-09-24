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Хочет покинуть Лондон? Барселона может приобрести защитника Челси

Испания
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Каталонцам на руку, Антонио тоже

Хочет покинуть Лондон? Барселона может приобрести защитника Челси
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Защитник лондонского "Челси" Антонио Рюдигер попал в шортлист испанской "Барселоны" – об этом сообщает немецкое издание kicker.

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Игрок Бундестим может укрепить оборонные редуты каталонцев – по крайней мере, именно так считают боссы "сине-гранатовых", которые готовы начать переговоры уже в ближайшее время.

Сам немец недоволен своим положением в команде Лэмпарда – в последних матчах "синих" он не попадает даже в заявку. Тем не менее, сам Фрэнк отрицает сложности в отношениях со своим футболистом. Трудовой договор Антонио с "Челси" истекает в июне 2022 года.

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В статье: Барселона Челси (Лондон) Антонио Рюдигер
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Источник:
Kicker

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