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Суарес заплакал на прощальной пресс-конференции в Барселоне
Игрок не сдержал эмоций
Новичок мадридского "Атлетико" нападающий Луис Суарес не сдержал эмоций на пресс-конференции, посвящённой его уходу из "Барселоны".
Отвечая на вопросы журналистов, 33-летний футболист несколько раз был вынужден делать паузу, поскольку начинал плакать.
Суарес выступал в составе "Барселоны" с 2014 года. В прошлом сезоне нападающий провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач.
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Комментарии (2)
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Планетянин (Барселиниус)
24.09.2020 в 16:17
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viajador (село Ригачка)
24.09.2020 в 16:15
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