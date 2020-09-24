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Суарес заплакал на прощальной пресс-конференции в Барселоне

Испания
(2 голосов)

Игрок не сдержал эмоций

Суарес заплакал на прощальной пресс-конференции в Барселоне
Новина українською

Новичок мадридского "Атлетико" нападающий Луис Суарес не сдержал эмоций на пресс-конференции, посвящённой его уходу из "Барселоны".

Отвечая на вопросы журналистов, 33-летний футболист несколько раз был вынужден делать паузу, поскольку начинал плакать.

Суарес выступал в составе "Барселоны" с 2014 года. В прошлом сезоне нападающий провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Барселона
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Комментарии (2)
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Планетянин (Барселиниус)
24.09.2020 в 16:17
Прощай Луис. До скорой встречи на Камп Ноу.
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viajador (село Ригачка)
24.09.2020 в 16:15
Привиділося "Суркіс заплакав"... Мо', колись й дочекаємось...
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