Суарес заплакал на прощальной пресс-конференции в Барселоне

Новичок мадридского "Атлетико" нападающий Луис Суарес не сдержал эмоций на пресс-конференции, посвящённой его уходу из "Барселоны".

Отвечая на вопросы журналистов, 33-летний футболист несколько раз был вынужден делать паузу, поскольку начинал плакать.

Суарес выступал в составе "Барселоны" с 2014 года. В прошлом сезоне нападающий провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач.