Последний день Суареса в Барселоне - уругваец попрощался с клубом и игроками

Сегодня состоялась последняя пресс-конференция Луиса Суареса в качестве игрока "Барселоны". В ближайшее время он подпишет контракт с "Атлетико".

На прощальной пресс-конференции футболист не смог сдержать слез. Еще бы, форвард провел в команде шесть лет и стал третьим лучшим бомбардиром в их истории.

"It is very difficult for me" ????



Luis Suarez did everything he could to hold back the tears in his Barcelona farewell press conference ???? pic.twitter.com/f0FHPcjBPP — Goal (@goal) September 24, 2020

На пресс-конференцию пришло много уже экс-партнеров уругвайца. Здесь были Месси, Альба, Бускетс, Пике и Серхио Роберто. Также присутствовала семья самого Суареса.

Images: Luis Suárez' farewell ceremony in pictures. [fcb] pic.twitter.com/EuJPqy3Gje — barcacentre (@barcacentre) September 24, 2020

Игрок и пресс-служба поделились трогательными видео. Луис попрощался с клубом, вспомнив яркие моменты и красивые голы. А "Барселона" опубликовала видео, на котором Луис прощался с раздевалкой клуба.

Unique and unforgettable times.

Thanks @FCBarcelona_es for giving me the chance to enjoy these last 6 years at club I have always dreamed of! Thank you to all the fans you will always be in my heart. #9raciascules pic.twitter.com/f73LGA17Gg — Luis Suarez (@LuisSuarez9) September 24, 2020

При помощи социальных сетей простились с Суаресом два его экс-одноклубника - юный Ансу Фати и ветеран Серхио Бускетс.

Ig story Ansu: "I wish you the best Luis!! ❤️ Thank you for everything, for your humility, for how you have treated me all this time... Legend ????????????????????" [ansufati] pic.twitter.com/NLHgjk16Vj — barcacentre (@barcacentre) September 24, 2020