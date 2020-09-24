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30-летний защитник Реала готов сменить команду

Испания
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Зидан на него особо не рассчитывает

30-летний защитник Реала готов сменить команду
UA-Футбол
Новина українською

Вероятнее всего, Начо Фернандес покинет "Реал" этим летом. Это желание самого испанца.

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По данным AS, на него претендуют сразу две команды из Италии. Речь идет о "Роме" и "Интере". Контракт неосновного защитника истекает через два года.

Отметим, что совсем недавно "Реал" отправил двух игроков в "Тоттенхэм".

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В статье: Реал (Мадрид) Интер (Милан) Рома (Рим) Начо Фернандес
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