Испания
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30-летний защитник Реала готов сменить команду
Зидан на него особо не рассчитывает
Вероятнее всего, Начо Фернандес покинет "Реал" этим летом. Это желание самого испанца.
По данным AS, на него претендуют сразу две команды из Италии. Речь идет о "Роме" и "Интере". Контракт неосновного защитника истекает через два года.
Отметим, что совсем недавно "Реал" отправил
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