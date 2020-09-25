Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Я ни о чем не жалею". Бэйл впервые прокомментировал уход из Реала
Почти слова из песни Антонова…
Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Гарет Бэйл, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", прокомментировал свой переезд из Мадрида. Цитирует Бэйла Sky Sports. Напомним, валлиец защищал цвета испанского гранда с 2013 года и выиграл вместе с клубом 14 трофеев.
"Я ни о чем не жалею. Я просто стараюсь играть в футбол, а все, что говорят вокруг, я контролировать не могу, это их дело. Я знаю свое мнение о себе, моя семья знает, кто я – меня волнует только это".
"Отправляясь в другую страну с другой культурой, я должен был вырасти как личность. Порой я оказывался под серьезным давлением – вспомнить хотя бы свист с трибун. Удалось адаптироваться и не принимать это близко к сердцу. Я люблю футбол, необходимо только отдаваться игре без остатка – иногда это единственное, что можно сделать".
???? "I've been in immense pressure situations, I've had people on the pitch whistling in the stadium to me. I've learned not to take that too seriously"— Football Daily (@footballdaily) September 25, 2020
Gareth Bale reflects on his time at Real Madrid pic.twitter.com/Uz7yl5nmWd