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"Я ни о чем не жалею". Бэйл впервые прокомментировал уход из Реала

Испания
(2 голосов)

Почти слова из песни Антонова…

"Я ни о чем не жалею". Бэйл впервые прокомментировал уход из Реала
Новина українською

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Гарет Бэйл, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", прокомментировал свой переезд из Мадрида. Цитирует Бэйла Sky Sports. Напомним, валлиец защищал цвета испанского гранда с 2013 года и выиграл вместе с клубом 14 трофеев.

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"Я ни о чем не жалею. Я просто стараюсь играть в футбол, а все, что говорят вокруг, я контролировать не могу, это их дело. Я знаю свое мнение о себе, моя семья знает, кто я – меня волнует только это".

"Отправляясь в другую страну с другой культурой, я должен был вырасти как личность. Порой я оказывался под серьезным давлением – вспомнить хотя бы свист с трибун. Удалось адаптироваться и не принимать это близко к сердцу. Я люблю футбол, необходимо только отдаваться игре без остатка – иногда это единственное, что можно сделать".

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (6)
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Микко82 (Херсон)
25.09.2020 в 12:08
Ну тепер на гольф менше часу залишиться.
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Планетянин (Барселиниус)
25.09.2020 в 12:14
Да уж.. Теперь сначала гетры, а потом уж гольфы..
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Red_Cat (Салоники)
25.09.2020 в 11:41
Вполне возможно, в душе Бейл адекватный человек. И когда в юности переходил в мадридскую помойку он еще не подозревал насколько это помойка. Со временем, увидев изнути пересовскую уголовную кухню по подкупу арбитров и футбольных чиновников УЕФА и ФИФА, преступные связи переса с испанскими высшими должостными лицами, Бейл, возможно, начал возмущаться таким положением дел, за что перес заткнул ему рот. После чего Бейл решил не отдавать силы и мастерство в играх в футбол за мадридскую помойку, а переключился на гольф. Така фигня, малята...
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Планетянин (Барселиниус)
25.09.2020 в 11:52
Насколько ты помнишь, я никогда не скрывал, шо мне в Реале нравились два игрока, это Кроос и Бейл. Так вот насчёт Бейла твои слова не далеки от истины. Хотя сейчас сюда притащатся мадридасты и скажут, шо Бейл это неблагодарная скотина и хитровые@анный поц. Ну не скажут, подумают..
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Red_Cat (Салоники)
25.09.2020 в 12:18
помню, конечно.
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Alex7Chapman (Кропивницький)
25.09.2020 в 13:04
блохаста гнида щось вякає там про РЕАЛ фуфлонський цирк (2:8) звісно не під силу повторити ГАЛАКТІКОС
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