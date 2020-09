"Я ни о чем не жалею". Бэйл впервые прокомментировал уход из Реала

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Гарет Бэйл, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", прокомментировал свой переезд из Мадрида. Цитирует Бэйла Sky Sports. Напомним, валлиец защищал цвета испанского гранда с 2013 года и выиграл вместе с клубом 14 трофеев.

???? "I've been in immense pressure situations, I've had people on the pitch whistling in the stadium to me. I've learned not to take that too seriously"



Gareth Bale reflects on his time at Real Madrid pic.twitter.com/Uz7yl5nmWd