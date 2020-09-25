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Коутиньо будет выступать за Барселону под 14-м номером
Руководство клуба опубликовало видеоролик
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо будет выступать за "Барселону" под 14-м номером в сезоне-2020/2021. Пресс-служба сине-гранатовых сопроводила новость специальным роликом.
7-й номер, под которым ранее выступал Коутиньо, останется за нападающим Антуаном Гризманном. Форвард сменил цифру на футболке перед стартом сезона-2020/2021.
Бразильский полузащитник перешёл в стан "Барселоны" в 2018 году за € 145 млн. Действующий контракт 28-летнего игрока с сине-гранатовыми рассчитан до 2023 года. Полузащитник участвовал в 38 матчах, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач. В составе "Баварии" игрок стал победителем Лиги чемпионов.
????✨ @Phil_Coutinho 1⃣4⃣ pic.twitter.com/Te3fL1kDZG— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 25, 2020