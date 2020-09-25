Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бетис - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Бетис - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.09.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Для мадридского "Реала" "Бетис" – острый раздражитель. В прошлом сезоне перед карантином проиграли именно "огурцам", отдав "Барселоне" добытое своей заслугой в Эль-Класико лидерство. Но потом все стало на свои места, а сейчас за окном уже новый сезон.
Матч состоится в рамках третьего тура Ла Лиги. Дата – 26.09.2020 в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Онлайн видеотрансляция поединка в Украине – на платформе MEGOGO. Анонс и отчет о матче – от Игоря Семйона в разделе "Испания" >>>.
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча 3-го тура Ла Лиги "Бетис" - "Реал"?
- Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
- Канада - beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada;
- Хорватия - Sportklub 1 Croatia;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 2,
- Польша - Eleven Sports 1 Poland;
- Испания - Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga 2, Movistar Laliga, Movistar +.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.