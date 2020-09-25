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Бетис - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Бетис - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.09.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Бетис - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

Для мадридского "Реала" "Бетис" – острый раздражитель. В прошлом сезоне перед карантином проиграли именно "огурцам", отдав "Барселоне" добытое своей заслугой в Эль-Класико лидерство. Но потом все стало на свои места, а сейчас за окном уже новый сезон.

Матч состоится в рамках третьего тура Ла Лиги. Дата – 26.09.2020 в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Онлайн видеотрансляция поединка в Украине – на платформе MEGOGO. Анонс и отчет о матче – от Игоря Семйона в разделе "Испания" >>>.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча 3-го тура Ла Лиги "Бетис" - "Реал"?

  • Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
  • Канада - beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada;
  • Хорватия - Sportklub 1 Croatia;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 2,
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland;
  • Испания - Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga 2, Movistar Laliga, Movistar +.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Бетис (Севилья) Где смотреть футбол
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