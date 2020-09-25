Бетис - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Для мадридского "Реала" "Бетис" – острый раздражитель. В прошлом сезоне перед карантином проиграли именно "огурцам", отдав "Барселоне" добытое своей заслугой в Эль-Класико лидерство. Но потом все стало на свои места, а сейчас за окном уже новый сезон.

Матч состоится в рамках третьего тура Ла Лиги. Дата – 26.09.2020 в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Онлайн видеотрансляция поединка в Украине – на платформе MEGOGO. Анонс и отчет о матче – от Игоря Семйона в разделе "Испания" >>>.

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