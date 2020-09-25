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Атлетико предложил Кавани контракт по схеме 1+1

Испания
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Атлетико предложил Кавани контракт по схеме 1+1
Новина українською

Форвард Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в "Атлетико".

По информации Goal.com, мадридцы предложили уругвайцу, который находится в статусе свободного агента, контракт по схеме "1+1".

Отмечается, что "Атлетико" сделал предложение Кавани после подписания нападающего Луиса Суареса.

Предполагается, что перед согласованием контракта с экс-игроком "ПСЖ "Атлетико" необходимо сначала продать форварда Диего Косту, так как испанскому клубу нужно разгрузить зарплатную ведомость.

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В статье: Эдинсон Кавани Атлетико (Мадрид)
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