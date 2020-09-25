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Официально: Суарес подписал двухлетний контракт с Атлетико
Будет забивать "Барселоне"?
Теперь об этом можно говорить официально - Луис Суарес стал игроком мадридского "Атлетико".
По данным официального сайта "матрасников", с форвардом был подписан двухлетний контракт. Сегодня уругваец успешно прошел медосмотр, а после поставил подпись в новой сделке.
Шесть лет Суарес провел в "Барселоне", став за это время третьим лучшим бомбардиром в истории коллектива. В это трансферное окно каталонцы решили отпустить игрока, так как Рональд Куман на него не рассчитывал.
????⚪ #SuárezRojiblanco— Atlético de Madrid (@Atleti) September 25, 2020
???? @LuisSuarez9 ????
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???? #AúpaAtleti pic.twitter.com/bZI5UMdp3v
Отметим, что Суарес займет в "Атлетико" место Мораты, который