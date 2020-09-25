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С Луниным, но без Азара. Реал объявил заявку на игру с Бетисом

Испания
(1 голосов)

Бельгиец еще не готов

С Луниным, но без Азара. Реал объявил заявку на игру с Бетисом
UA-Футбол
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Уже завтра мадридский "Реал" проведет свой второй матч в новом сезоне. Неделю назад они не обыграли "Реал Сосьедад".

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Зинедин Зидан определился с игроками на игру. Отметим, что второй матч подряд в заявку попал украинец Андрей Лунин. А вот Эден Азар все еще отсутствует, так как восстанавливается от повреждения.

Начало матча "Бетис" - "Реал" завтра в 22:00.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид) Бетис (Севилья) Андрей Лунин
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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.09.2020 в 20:40
Так у заявці можна сезон просидіти на лавці. Каламбур вийшов.)
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Кююмалайнен (Київ)
25.09.2020 в 18:57
Лунин крут, Азар - слабак
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Red_Cat (Салоники)
25.09.2020 в 20:01
Азар будет играть в гольф. Как учил Бейл.
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