Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С Луниным, но без Азара. Реал объявил заявку на игру с Бетисом
Бельгиец еще не готов
Уже завтра мадридский "Реал" проведет свой второй матч в новом сезоне. Неделю назад они не обыграли "Реал Сосьедад".
Зинедин Зидан определился с игроками на игру. Отметим, что второй матч подряд в заявку попал украинец Андрей Лунин. А вот Эден Азар все еще отсутствует, так как восстанавливается от повреждения.
???? Estos son los 22 jugadores convocados para el encuentro ???? @RealBetis. @CodereApuestas | #RealBetisRealMadrid pic.twitter.com/WM13KdGFG3— Real Madrid C.F. (34????) (@realmadrid) September 25, 2020
Начало матча "Бетис" - "Реал" завтра в 22:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.09.2020 в 20:40
Ответить
0
0
Кююмалайнен (Київ)
25.09.2020 в 18:57
Ответить
+1
0
Red_Cat (Салоники)
25.09.2020 в 20:01
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...