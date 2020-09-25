С Луниным, но без Азара. Реал объявил заявку на игру с Бетисом

Уже завтра мадридский "Реал" проведет свой второй матч в новом сезоне. Неделю назад они не обыграли "Реал Сосьедад".

Зинедин Зидан определился с игроками на игру. Отметим, что второй матч подряд в заявку попал украинец Андрей Лунин. А вот Эден Азар все еще отсутствует, так как восстанавливается от повреждения.

Начало матча "Бетис" - "Реал" завтра в 22:00.