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Зидан: Слова Бэйла? Желаю ему всего наилучшего, отвечать не буду

Испания
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Правильная позиция Зинедина

Зидан: Слова Бэйла? Желаю ему всего наилучшего, отвечать не буду
UA-Футбол
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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидана посетил пресс-конференцию перед игрой с "Бетисом", ответив на вопросы журналистов.

"Новые трансферы? До пятого октября может случиться что угодно, однако сейчас я полностью доволен составом. Я доверяю команде. Мы все будем много работать, чтобы в ближайшее время выйти на пик формы.

Слова Бэйла? Не буду ничего отвечать. Могу повторить - желаю ему всего наилучшего в его новом клубе. А мы будем работать на благо своего. На этом все", - приводит слова француза AS.

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Отметим, что в игре против "Бетиса" не сыграет Азар.

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В статье: Гарет Бэйл Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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