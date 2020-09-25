Зидан: Слова Бэйла? Желаю ему всего наилучшего, отвечать не буду

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидана посетил пресс-конференцию перед игрой с "Бетисом", ответив на вопросы журналистов.

"Новые трансферы? До пятого октября может случиться что угодно, однако сейчас я полностью доволен составом. Я доверяю команде. Мы все будем много работать, чтобы в ближайшее время выйти на пик формы.

Слова Бэйла? Не буду ничего отвечать. Могу повторить - желаю ему всего наилучшего в его новом клубе. А мы будем работать на благо своего. На этом все", - приводит слова француза AS.