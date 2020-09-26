Симеоне выздоровел после коронавируса и уже вернулся к работе

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне выздоровел после коронавируса и вернулся к работе с командой.

50-летний аргентинец отсутствовал из-за COVID-19 две недели, однако уже вновь руководил тренировками в пятницу, сообщает Marca.

В занятии принимал участие и Луис Суарес, перешедший на днях из "Барселоны".

Ожидается, что уругваец дебютирует за клуб в воскресенье в матче Ла Лиги с "Гранадой".