Испания
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Симеоне выздоровел после коронавируса и уже вернулся к работе
Аргентинец вновь руководил тренировками команды
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне выздоровел после коронавируса и вернулся к работе с командой.
50-летний аргентинец отсутствовал из-за COVID-19 две недели, однако уже вновь руководил тренировками в пятницу, сообщает Marca.
В занятии принимал участие и Луис Суарес, перешедший на днях из "Барселоны".
Ожидается, что уругваец дебютирует за клуб в воскресенье в матче Ла Лиги с "Гранадой".
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